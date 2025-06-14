Öğrenciler, Elektrikli Kamyonet Geliştirdi

ÖĞRENCİLER YERLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET GELİŞTİRDİ

Tekirdağ’daki Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte tamamen yerli imkanlarla geliştirdikleri elektrikli kamyonetle dikkatleri üzerine çekiyor. Yaklaşık 430 kilogram ağırlığında olan bu araç, tek şarjla 100-120 kilometre mesafe kat edebiliyor. Projenin ortaya çıkması, okul atölyesinde yaklaşık 20 ay süren bir çalışmanın sonucu oldu. Bu süreçte toplamda 6 öğretmen ve 6 öğrenci aktif rol alıyor.

PROJENİN GELİŞİMİ

Proje Koordinatörü Elektrik-Elektronik Öğretmeni Fuat Özbay, çalışmaya başlangıçta 13 dönümlük okul bahçesinde nöbet tutan öğretmenlere scooter üretme fikriyle yola çıktıklarını ancak zamanla bu hedefin elektrikli kamyonete dönüştüğünü ifade ediyor. Özbay, bu süreçte ahilik kültürü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Maarif Modeli’nin projeye ilham kaynağı olduğunu belirtiyor.

TASARIM VE ÜRETİM AŞAMALARI

Makine Öğretmeni Gökhan Mersin, aracın tasarım ve üretim sürecinin tamamının okul içinde gerçekleştirildiğini aktarıyor. Şasenin örme bir yapıda tasarlandığını, cam elyaf ile kaplandığını, kaporta kalıplarının köpükten üretildiği ve cam elyaf ile reçineyle güçlendirildiğini vurguluyor. Aynı zamanda montaj ve boyama işlemlerinin de okul atölyesinde tamamlandığını dile getiriyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Elektrik-Elektronik Öğretmeni Gökhan Sevindik, kamyonetin 72 volt 105 amper lityum fosfat batarya ile çalıştığını ve saatte 50 kilometre hıza ulaşabildiğini belirtiyor. Ayrıca aracın sinyal ve fren lambaları, geri vites lambası, geri görüş kamerası, bluetooth destekli pil takip sistemi ve multimedya ekranı gibi birçok modern özellik ile donatıldığını ekliyor.