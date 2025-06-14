Öğrenciler Elektrikli Kamyonet Geliştirdi

ÖĞRENCİLER YERLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET ÜRETTİ

Tekirdağ’daki Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte tamamen yerli imkanlarla geliştirdikleri elektrikli kamyonet ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 430 kilogram ağırlığında olan bu araç, tek şarj ile 100-120 kilometre yol kat edebiliyor ve okul atölyesinde yaklaşık 20 ay süren bir emekle üretildi. Proje, 6 öğretmen ve 6 öğrencinin aktif katılımıyla hayata geçti.

PROJEDEKİ EVRİM

Elektrik-Elektronik Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Fuat Özbay, projenin başlangıcında 13 dönümlük okul bahçesinde nöbet tutan öğretmenler için bir scooter üretme fikri ile yola çıktıklarını belirtti. Ancak zamanla bu hedef, elektrikli kamyonet projesine dönüştü. Özbay, bu süreçte ahilik kültürü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Maarif Modeli’nin kendilerine ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

TASARIM VE ÜRETİM SÜRECİ

Makine Öğretmeni Gökhan Mersin, aracın tasarım ve üretiminin tamamen okul içinde gerçekleştirildiğini aktardı. Şasenin örme yapıda tasarlandığını ve cam elyaf ile kaplandığını belirten Mersin, kaporta kalıplarının köpükten yapılıp cam elyaf ve reçine ile güçlendirildiğini ifade etti. Montaj ve boyama işlemlerinin de okul atölyesinde tamamlandığını söyledi.

ÖZELLİKLERİ VE HIZI

Elektrik-Elektronik Öğretmeni Gökhan Sevindik, kamyonetin 72 volt 105 amper lityum fosfat batarya ile çalıştığını ve saatte 50 kilometre hıza ulaşabildiğini aktardı. Aracın, sinyal ve fren lambaları, geri vites lambası, geri görüş kamerası, bluetooth destekli pil takip sistemi ve multimedya ekranı gibi çeşitli özelliklerle donatıldığını ekledi.