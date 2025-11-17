Öğrenciler Geriye Dönük Kira Ücretiyle Karşılaştı

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü, ekim ayında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ndan devredilerek özelleştirildi. Devre sürecinin ardından depremzede öğrencilerden geriye dönük kira bedeli talep edilmeye başlandı.

ÖĞRENCİLERDEN GERİYE DÖNÜK 19 BİN TL KİRA BEDELİ İSTENİYOR

Daha önceden ücretsiz konaklama imkanı bulan depremzede öğrencilerin, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait 9 bin 500 TL’lik ücretin ödenmesi istendi. İtirazların ardından bu tutarın 19 bin TL’ye yükseldiği ifade edildi. Öğrenciler, söz konusu değişikliğin kendilerine duyurulmadığını ve başvuru dönemlerinin kapandığı için KYK yurtlarına geçemediklerini belirterek barınma haklarının ihlal edildiğini vurguladı.

Gaziantep’te deprem yaşayan ve Ege Üniversitesi’nde eğitim gören Deniz Sinem Özpolat, özelleştirme sonrası ücretsiz konaklama uygulamasının sonlandığını bildirdi. Özpolat, “Normalde depremzede öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmiyordu. Ama yönetim değişince, yurt özelleşince bir anda bizden ücret istemeye başladılar. Dönemin en başında bu konuda kesinlikle bilgi verilmedi” dedi.

Özpolat, geçen yıldan beri sürekli olarak herhangi bir ücret ödenmeyeceği yönünde güvence aldıklarını belirterek, “Sonrasında 30 Ekim tarihinde arandık ve ‘7 Kasım’a kadar aidatı ödeyin’ denildi. 9 bin 500 TL aidat bir öğrenciyi zor durumda bırakıyor. KYK bursu bile 3 bin TL seviyesinde. Bu kadar kısa sürede, tam vize haftamızda böyle bir miktar istenmesi karşısında ne yapacağımızı şaşırdık” ifadelerini kullandı.

20 KASIM’A KADAR 19 BİN TL’Yİ ÖDEMEMİZİ SÖYLEDİLER

Özpolat, duyuru gruplarından gelen bilgilere göre bazı depremzedelerin ödeme yapmayacağına dair mesajlar aldıklarını belirterek, “Ama bazı gruplarda ise doğrudan ‘Depremzedeler ödemeyecek’ deniyordu. Bu durum kafa karışıklığına neden oldu. Bu konuda bilgi almak amacıyla tekrar başvurduğumuzda ise herhangi bir yanıt alamadık. Sonrasında yeniden telefonla aranmaya başladık ve 20 Kasım’a kadar 19 bin TL’yi ödememiz gerektiği bildirildi. Bunu ilettikleri tarih ise 5 Kasım’dı” diye konuştu.

Asgari ücretin 22 bin TL olduğu günümüzde, bir öğrenci olarak işe girmenin bile bu kadar kısa sürede bu miktarı kazanmanın zor olduğunu vurgulayan Özpolat, KYK başvurularının kapandığını belirterek, “Eğer önceden doğru bilgi verilseydi büyük ihtimalle KYK başvurularımızı yapıp KYK’ya geçerdik” dedi. Aynı zamanda, yurt ücreti ödemeyecekleri inancı ile yurt seçimini yaptıklarını ancak mevcut koşullarda birçok öğrencinin, özellikle hastane ve fakültelere yakın olduğu için yurtlarda kalmayı tercih ettiğini ifade etti.

Özpolat, yurtta yaşanan sorunlar varken, bu kadar yüksek bir kira bedelinin talep edilmesinin kendilerini zor bir duruma soktuğunu, depremin üzerinden henüz üç yıl geçmediğini belirterek, “İnsanlar hala konteyner evlerde kalıyor. Benim evim yıkılmadı ama babamın iş yeri yıkıldı ve eski gelir düzeyimize ulaşamadık. İstenilen ücreti ödeyemiyoruz. Yani depremden ve sonrasındaki mağduriyetlerimiz devam ederken bir de yurt tarafından mağdur ediliyoruz” ifadelerini kullandı.