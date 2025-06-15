Öğrenciler, Yaz Tatili Tarihleri Belli!

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNE GİRİYOR

Öğrenciler, 21 Haziran’da başlayacak yaz tatilinin ardından Eylül ayında yeni eğitim öğretim dönemlerine başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla hazırlanan ‘2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ konulu genelge yayımlandı ve tüm illere ulaştırıldı. Bu genelge ile okulların açılış tarihleri de netleşti.

2025-2026 EĞİTİM YILI HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem eğitim ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayıp 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Bu takvim, öğrencilerin ve öğretmenlerin planlamalarını kolaylaştıracak.