Öğrencilere 15 Bin TL Gelir Fırsatı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN YENİ PROGRAM

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklerken, iş hayatına hazırlayacak projelere öncülük etmeye devam ediyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Gençlerimiz, haftada azami 3 gün çalışabilecek. Öğrencilerin katılımına göre aylık 15 bin 162 lira gelir desteği verilecek” diye belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta başında duyurduğu Ulusal İstihdam Stratejisi ve İŞKUR Gençlik Programı’ndan BUÜ öğrencileri de yararlanacak. Bu program, gençlere iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak.

AYLIK GELİR DESTEĞİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ile yaptığı görüşmede BUÜ’nün toplam bin 750 öğrencisinin bu programdan faydalanabileceğine işaret etti. Öğrencilerin eğitim-öğretimlerinin devam ettiği süreçte, ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda çalışma imkânı bulacaklarını vurgulayan Rektör Yılmaz, “Gençlerimiz, haftada azami 3 gün çalışabilecek. Öğrencilerin katılımına göre aylık 15 bin 162 lira gelir desteği verilecek. Gençlerin kısa vadeli sigorta primlerini, devletimiz yatıracak. Program kapsamında katılımcılara bireysel danışmanlık sağlanacak. Ayrıca iş arama, finansal okuryazarlık, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler verilecek” diye ifade etti.

MESLEKİ DENEYİM VE EĞİTİM FIRSATLARI

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, gençleri iş hayatına donanımlı bir şekilde hazırlayacak olan Gençlik Programı’nın öncü uygulayıcılarından biri olmanın gururunu yaşadıklarını aktardı. “Gençlik Programı ve eğitim anlayışımız sayesinde gençler, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerden faydalanarak iş dünyasının gerektirdiği becerileri kazanacak. Sektörlere göre değişik eğitimlerle ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme imkânı bulacaklar. Ayrıca iş başında öğrenme fırsatı sayesinde sahada deneyim kazanarak mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerini kolaylaştıracaklar. Programdan yararlanacak 200 bin öğrenci arasında, BUÜ olarak bahar döneminde bin 750 öğrencimizle katılacak ve güz döneminde yeni öğrencilerle programa devam edeceğiz. Bu kapsamda son derece faydalı gördüğümüz programı hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

PROGRAM BAŞVURU ŞARTLARI

Programdan, örgün eğitimde bulunan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilecek. Programa; hanesine 3 asgari ücretten az gelir giren, 18 yaşını doldurmuş, T.C. uyruklu üniversite öğrencileri başvurabilecek. Öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı’na 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresinden başvurabilecek.