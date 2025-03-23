Öğrencilere Ulaşım Desteği Kesilmedi Açıklaması

AİLE BAKANLIĞI’NDAN ULAŞIM DESTEĞİ AÇIKLAMASI

DMM’nin sosyal medya hesabından bazı platformlarda, “Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti” şeklindeki iddialara yanıt verildi. Yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencileri için sağladığı ulaşım desteğinin sona ermesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

BİLET GİDERLERİ KAPSAMINDA ÜCRETSİZ DESTEK

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığı ulaşım desteği kapsamında, öğrencilerin ailelerinin yanına gidip dönmeleri için yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda 4 biletinin ücreti (üst sınır 7 bin 600 lira) devlet tarafından ücretsiz karşılanabiliyor. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”