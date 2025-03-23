Öğrencilere Ulaşım Desteği Kesilmediği İddiası

AÇIKLAMADAN HANGİ İDDİALARIN YALAN OLDUĞU BELİRTİLDİ

DMM’nin sosyal medya hesabı üzerinden bazı kullanıcıların yaptığı paylaşımlarda, “Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti” yönündeki iddialara yanıt verildi. Söz konusu açıklamada, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencilerine sağladığı ulaşım desteğinin durdurulmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

BİLETLERİN ÜCRETİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığı ulaşım desteği kapsamında, öğrencilerin ailelerinin yanına gidip dönmeleri için yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda 4 biletinin ücreti (üst sınır 7 bin 600 lira) devlet tarafından ücretsiz karşılanmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”