Öğretmen Banu Kaya’nın Tahliyesi Yapıldı

TAHLİYE KARARI VE AİLENİN TEPKİSİ

Miray Arslan’ın okul bahçesinde meydana gelen talihsiz olay sonrası öğretmen Banu Kaya’nın tahliye edilmesi, hayatta kalan ailesi tarafından büyük tepkilere yol açtı. Yedi yaşındaki Miray, uyum haftası kapsamında ilk kez okula gitmişti. Öğretmen Banu Kaya, öğrenciye kullandığı cip ile çarparak ölümüne neden olmuştu. Mahkeme, Kaya’yı 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına mahkum etmiş, fakat Kaya’nın itirazı sonrası, mahkeme tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliye kararı vermiştir. Aile, bu karara karşı derin bir üzüntü yaşıyor.

BABANIN ACISI VE FUHŞİ PAYLAŞIMLARI

Baba Yakup Arslan, Miray’ın ilk günü olan 2 Eylül 2024’te yaşananları ve yaşadığı acıyı şöyle dile getirdi: “Küçük kızım Miray Arslan, Gazi İlkokulu’nda birinci sınıfa başladı. Sevinçle başlarken, çocuğumuzu cenazesiyle geri aldık. Öğretmenin tamamen kusurlu olduğu adli tıp raporuyla sabit. Taksirle ölüme sebep olmaktan sadece 4 yıl 5 ay ceza aldı. Tanıkların, öğretmenin kontrolsüz giriş yaptığına dair ifadeleri dikkate alınmadı.”

Baba, “Bu karar aile olarak acımızı katladı. Kızımın ölümüne neden olan kişi sadece 2 ay cezaevinde kaldı. Devletimizden adalet bekliyoruz. Bu süreçte 4 duruşmaya girdik, taleplerimiz reddedildi. Bunu kabul etmiyoruz,” ifadeleriyle de duygularını ifade etti.

OLAY VESONUÇLAR

Olay, Altınordu ilçesi Gazi İlk ve Ortaokulu’nda 2 Eylül 2024’te gerçekleşti. Miray Arslan, okul bahçesindeki demir kapının önünde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya’nın kullandığı 52 BK 790 plakalı cipin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Miray, burada hayatını kaybetti.

Bu trajik olayın ardından yaşanan hukuki süreç ve ailenin davaları sürerken, kamuoyunda da derin bir tartışma başlatmış oldu.