Öğretmen Okul Bahçesinde Öldürüldü! Saldırgan Aranıyor

ÖĞRETMEN CİNAYETİ MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmen cinayete kurban gitti. 100. Yıl İlkokulu’nda ücretli öğretmenlik yapan 40 yaşındaki Abdurrahim Yılmaz, ders bitiminde okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

AĞIR YARALANAN ÖĞRETMEN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ağır yaralanan Abdurrahim Yılmaz, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS, SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Şu an için saldırganın kimliği ve yakalanma durumu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.