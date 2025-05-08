Öğretmen Okulda Saldırıya Uğradı. Saldırgan Halen Aranıyor

MARDİN’DE TRAJİK OLAY

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 100. Yıl İlkokulu’nda ücretli öğretmen olarak görev yapan Abdurrahim Yılmaz (40), derslerin sona ermesinin hemen ardından okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Olay sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

AĞIR YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Yılmaz, hemen Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye varıldığı sırada müdahale edilmesine rağmen, ne yazık ki kurtarılamadı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından, saldırganın olay yerinden kaçması üzerine, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için yoğun bir çalışma başlattı.