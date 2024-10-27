Öğretmenin Eşini Öldüren Kocanın İfadesi Açıklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞME ZAMANI VE YERİ

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Meram ilçesinde, Havzan Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın önünde gerçekleşti. Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir, daha önceki evliliğinden iki çocuğu olmasına rağmen, özel ders vermek için gittiği evin apartman girişinde, ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı. İkili bir süre sohbet ettikten sonra aralarında tartışma başladı.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Tartışmanın şiddetlenmesi sonucunda Abdullah Küçüktaşdemir, eşi Ebru Küçüktaşdemir’i vücudunun 18 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yatan Ebru Küçüktaşdemir, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından Abdullah Küçüktaşdemir, polis tarafından gözaltına alındı.

ÖNCEKİ GÜNDE TEHDİT EDİLMİŞ

Üç yıllık evli olan çiftin, daha önce boşanma davası açtığı fakat bu davadan vazgeçtiği öğrenildi. Ebru Küçüktaşdemir’in, daha önce eşi tarafından ‘ölümle’ tehdit edildiği ve bu nedenle şikayette bulunmuş olmasına rağmen, sonrasında şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Küçüktaşdemir’in cenazesi ise dün Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.