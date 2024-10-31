“Öğretmenin Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı”

CUMHURİYET BAYRAMI FOTOĞRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı sebebiyle sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf büyük ilgi gördü. Ödüllü fotoğraf sanatçısı ve İngilizce öğretmeni Niyazi Gürgen, çocukluğuna ait hiçbir fotoğrafının olmadığını ve bu yüzden bol bol çocuk fotoğrafı çektiğini belirtti. Gürgen’in renkli mavi önlük giymiş ve ellerinde Atatürk portresi taşıyan çocukların yer aldığı fotoğraf karesi, ünlü isimler Hadise, Nil Karaibrahimgil ve Gülse Birsel gibi kişiler tarafından da paylaşıldı. Ordu Korgan Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan 37 yaşındaki Niyazi Gürgen’in fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı ve milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de beğenisini kazanan fotoğraflar, Niyazi öğretmenin Tokat Erbaa’nın Alacabal köyünde büyüyen bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak geçen çocukluk yıllarının bir yansıması oldu. İlk ve ortaokulu köy okulunda tamamlayan Gürgen, Erbaa Çoşkun Önder Lisesi’nden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü bitirip 2014 yılında öğretmenlik hayatına başladı.

Niyazi Gürgen’in fotoğraf sanatına olan ilgisi, çocukluk yıllarına ait hiçbir fotoğraf bulamamasından ve fotoğrafın zamanın tanığı olduğuna inanmasından kaynaklandı. Merakını profesyonel bir hobiye çeviren Gürgen, bugüne kadar 70 ödül kazandı. Fotoğrafçılık kariyerinin ilk yılında çektiği bir kare Nat Geo’da ‘haftanın fotoğrafı’ seçildi. Ancak onun için en anlamlı fotoğraf, birleştirilmiş sınıflı, tek öğretmenli ve 15 öğrencili Ordu Kırıkbozu İlkokulu’nda çektiği kare oldu. Niyazi öğretmen o fotoğrafın hikayesini Hürriyet’e şöyle anlattı: “Benim zamanımın tanığı yoktu. Ben de bir mavi önlüklü öğrenciydim. Ancak hiç çocukluk fotoğrafım yok.”

MAVİ ÖNLÜKLÜ ÇOCUKLARIN HİKAYESİ

Kendi hikayesine atıfta bulunarak, mavi önlüklü çocukların fotoğrafını çekme hayali olduğunu ifade eden Gürgen, “Anadolu’nun çeşitli yerlerinde hala mavi önlükle okula giden çocukların olduğunu duydum ve araştırmaya başladım.” dedi. Ordu Kırıkbozu İlkokulu’nda hala mavi önlük giyildiğini öğrendikten sonra öğretmen Arife Karayanız’ı ziyaret etti. Gürgen, “O yer tam aradığım gibi, çocukluk yıllarıma götüren bir okuldu” diyerek o anları hatırladı.

TEPKİLER VE DESTEKLER

Fotoğraflar sosyal medyada yayıldıkça birçok mesaj aldığını belirten Gürgen, yardımsever kişilerin köy okulu için bir şey yapmak isteyip istemediğini sorduğunu vurguladı. “Eğer fotoğraf konuşuyorsa başardığımı hissediyorum” diyen Gürgen, Ünlü kişilerin de fotoğrafı paylaşmasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

SERGİ HAZIRLIĞI

Gürgen, “Son Mavililer” adlı bir sergi hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Hedefinin 30 fotoğrafla sergi açmak olduğunu belirten Gürgen, “Eğer beğenilir ve Anadolu’ya yayılırsa daha kapsamlı çalışabilirim. Çünkü bu öğrencilerden sonra başka mavi önlüklü çocuk olmayacak gibi görünüyor.” diye konuştu.

NATGEO’DA HAFTANIN FOTOĞRAFI OLDU

Niyazi Gürgen, çektiği fotoğraflarla bugüne kadar 70 ödül kazandı ve Anadolu’da kaybolan kültürleri, eski gelenekleri, çağdaş kültürü vurgulamak konusunda uzmanlaştı. Ordu Perşembe Yaylası’nda çektiği bir kare, Nat Geo editörleri tarafından haftanın fotoğrafı olarak paylaşıldı. Ayrıca, Gürgen bu yıl Boğaziçi Üniversitesi tarafından ‘Çevre Fotoğrafçısı’ ödülüne aday gösterildi.