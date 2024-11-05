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Öğretmenin Tahliyesine Babadan Tepki

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KAZA AYRINTILARI

Kaza, 2 Eylül tarihinde, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi’nde bulunan Gazi İlkokulu’nun bahçesinde saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya’nın kullandığı 52 BK 790 plakalı cip, Uyum Haftası sebebiyle okula gelen 1’inci sınıf öğrencisi olan Miray Arslan’a çarptı. Küçük çocuk, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü, ancak kurtarılamadı.

TUTUKLAMA VE CEZA SÜRECİ

Banu Kaya, olay sonrasında tutuklandı ve hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ordu 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan 4’üncü duruşmada Banu Kaya, ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Banu Kaya’nın cezasına itirazda bulunuldu. Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne hem sanık avukatı hem de savcı tarafından ayrı ayrı itirazlar yapıldı. İtirazların ardından mahkeme heyeti, Banu Kaya’nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değiştirme ihtimalini ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

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