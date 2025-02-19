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Oğul Tartışmada Babasını Bıçakladı

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmaz Sokak üzerinde meydana gelen olayda, K.K. ve babası M.K. arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda K.K., babasını iki yerinden bıçakladı.

KEDES UYGULAMASI VE İLK MÜDAHALE

Evde bulunan annenin KEDES uygulamasına basmasıyla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. K.K., babasını bıçakladıktan sonra evden kaçarken, sağlık ekipleri M.K.’ya ilk müdahaleyi yaptı. M.K., sağlık ekipleri tarafından Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedaviye alındı.

POLİSİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Olay yerinden kaçan K.K.’nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. K.K.’nın yakalanması adına yürütülen çalışmalarda, detaylar büyük bir titizlikle takip ediliyor.

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