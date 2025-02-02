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Spor

Ogün Altıparmak Vefat Etti, Tören Düzenlenecek

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FENERBAHÇE’DEN DUYGULU AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada, “Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak’ı kaybettik. Fenerbahçemiz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Açıklamada, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yarın saat 14.30’daki törenin ardından Ogün Altıparmak’ın cenazesinin, Erenköy Galip Paşa Camisi’nde kılınacak namazdan sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARIYER

Fenerbahçe’de 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyen Altıparmak, 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı. Süper Lig’de sarı-lacivertli formayla gol krallığı da yaşayan Altıparmak, 1986-1988 yıllarında Fenerbahçe’de yöneticilik yaptı.

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