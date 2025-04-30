Oğuz Aydın Rekor Ücretle Kulüple Anlaştı

FENERBAHÇE’DE OĞUZ AYDIN TRANSFERİNE İLİŞKİN GÜNDEMİ BEKLENİYOR

Süper Lig’de mücadele eden iddialı ekip Fenerbahçe’de Oğuz Aydın ile ilgili transfer sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Başarılı oynadığı her maçta taliplerinin sayısı artan milli futbolcu Oğuz Aydın için transferde nihai karar alındı.

ALANYASPOR’DAN TRANSFER EDİLDİ

2024 yazında Alanyaspor’dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Oğuz Aydın, sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekiyor. 24 yaşındaki oyuncu, Milli Takım’a davet edilmesiyle birlikte Fenerbahçe’nin önemli isimleri arasında yer alıyor. Avrupa kulüplerinin Oğuz Aydın’a gösterdiği ilgi de her geçen gün artış gösteriyor.