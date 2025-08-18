Oğuzhan Dalgakıran Hayatını Kaybetti

OĞUZHAN DALGAKIRAN’IN TRAJİK OLAYI

Oğuzhan Dalgakıran, ‘Jrokez’ takma adıyla tanınan yayıncı, bugün akşam saatlerinde Ankara’daki evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düştü. İçişleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 26 yaşındaki Dalgakıran’ın yaşamını yitirdiğini doğruladı.

YAYINCILIK KARİYERİ VE TAKİPÇİ SAYISI

Jrokez, gerçek adı Oğuzhan Dalgakıran olan yayıncı, kariyerine Twitch platformunda başladı. Bir dönem ‘Kendine Müzisyen’ projesinin yer aldığı “Twitch Erik Dalı” grubunda yer aldıktan sonra yayınlarını Kick platformuna taşıdı. Genellikle oyun yayınları ve sohbet içerikleri ile tanınan Jrokez’in Twitch’teki takipçi sayısı yaklaşık 675 bin iken, Kick platformundaki takipçisi ise 118 bin civarında bulunuyor.