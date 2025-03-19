Oğuzhan Uğur Etkinliklerini İptal Etti!

GÖZALTI KARARLARI VE ŞAHSİYETLER

19 Mart sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız gibi isimlerin arasında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, gazeteci İsmail Saymaz da gözaltına alındı.

SORUŞTURMA VE SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli için “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili soruşturmalar yürütüyor. Bunun yanı sıra, Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi 7 şüpheli, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla da sorgulanıyor.

YAYIN İPTALLERİ VE AÇIKLAMALAR

Gözaltı kararlarının ardından Oğuzhan Uğur, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, tüm yayınlarını iptal ettiğini duyurdu. Uğur, “Bugün yayına girecek olan ve sözü Grand Kartal Otel Yangını mağdurlarına bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon Özel programını, Cuma yayınlayacağımız Saygı1 mor ve ötesi bölümünü ve hafta sonu yayında olmasını planladığımız Mevzular Açık Mikrofon programlarının yayın tarihlerini ileri bir tarihe erteliyoruz. Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz.” şeklinde ifade etti.