Oğuzhan Uğur Yayınlarını Duyuruyla Erteledi

İBB BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

19 Mart sabah saatlerinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da yer aldığı toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca gazeteci İsmail Saymaz da gözaltına alındı.

SORUŞTURMA NEDENİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçları üzerine başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Bunun yanı sıra, Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan işlem başlatıldı.

YAYINLARINI İPTAL ETTİ

Gözaltı kararlarının ardından Oğuzhan Uğur, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Oğuzhan Uğur, yaşananların ardından tüm yayınlarını iptal ettiğini belirterek, “Bugün yayına girecek olan ve sözü Grand Kartal Otel Yangını mağdurlarına bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon Özel programını, Cuma yayınlayacağımız Saygı1 mor ve ötesi bölümünü ve hafta sonu yayında olmasını planladığımız, sözü geçtiğimiz haftalarda katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin sevgili annesi Yasemin Minguzzi’ye ve geçtiğimiz aylarda katledilen Ata Emre Akman’ın sevgili annesi Zuhal Akman’a bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon programlarımızın yayın tarihlerini ileri bir tarihe erteliyoruz. Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz.” şeklinde ifade etti.