Oğuzhan Uğur Yayınlarını Erteleme Kararı Aldı

19 MART SABAHI GÖZATILAR

19 Mart sabahında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, gazeteci İsmail Saymaz da gözaltına alınan kişiler arasında yer aldı.

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMA NEDENİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar yöneltildi. Bunun yanı sıra, Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu toplamda 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla başlatılan soruşturmalar da sürmekte.

YAYINLARIN İPTALİ

Gözaltı kararlarıyla ilgili gelişmeler yaşanırken, Oğuzhan Uğur sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Oğuzhan Uğur, olayların ardından tüm yayınlarını iptal ettiğini belirterek, “Bugün yayına girecek olan ve sözü Grand Kartal Otel Yangını mağdurlarına bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon Özel programını, Cuma yayınlayacağımız Saygı1 mor ve ötesi bölümünü ve hafta sonu yayında olmasını planladığımız, sözü geçtiğimiz haftalarda katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin sevgili annesi Yasemin Minguzzi’ye ve geçtiğimiz aylarda katledilen Ata Emre Akman’ın sevgili annesi Zuhal Akman’a bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon programlarımızın yayın tarihlerini ileri bir tarihe erteliyoruz. Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz.” şeklinde mesajını paylaştı.