Okan Buruk Ameliyat Sonrası Durumu Nedir?

AMELİYAT SONRASI GELİŞMELER

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Elfsborg’u 4-3 yenerek Beşiktaş maçına odaklanırken, dün teknik direktör Okan Buruk acil bir ameliyata alındı. Öğle saatlerinde ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Buruk’a apandisit teşhisi kondu ve başarılı bir operasyon geçirdi.

GALATASARAY’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Galatasaray, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.” denildi.

DERBİDE DURUM NE OLACAK?

Şimdi merak edilen, Okan Buruk’un derbi maçında takımın başında sahada olup olamayacağı. Aylardır sıkça gündemde olan bu durum, hem taraftarlar hem de takım için önemli bir konu oluşturuyor. Buruk’un sağlık durumu, derbi öncesi Galatasaray’ın stratejisi için belirleyici olacak.