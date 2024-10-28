Okan Buruk: Derbi İçin Heyecanlıyız

GALATASARAY’DA TEKNİK DİREKTÖR’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, geçirdiği ameliyat sürecine dair bilgiler vererek, “Türkiye için yarın çok önemli bir gün. Cumhuriyeti ilan edeceğimiz bir gün tekrar. Hepimiz için değerli olan 29 Ekim’i kutlayarak başlamak istiyoruz. İyiyim, ani bir operasyon oldu. Çok şükür iyi geçti. Dün takımla antrenmana çıktım. Bugün de hazırlıklarımızı tamamladık. Dikkatli şekilde buradayım.” şeklinde konuştu.

KAZANMA HEDEFİ

Buruk, takımın hedeflerine de değinerek, “Birinci düşüncemiz kazanmak” ifadesini kullandı. Beşiktaş maçı için detaylı bir hazırlık süreci geçirdiklerini vurgulayan Buruk, kazanma arzusunun kendileri için en öncelikli konu olduğunu belirtti. Galatasaray’ın bu önemli karşılaşmada gözlemlenmesi gereken stratejik yönleri ve taktiksel planları üzerine de bilgiler verdi.