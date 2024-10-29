“Okan Buruk: Fenerbahçe’ye 8 Puan Fark Attık”

GALATASARAY DERBİDE GALİP GELDİ

10. haftada Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Nefes kesen derbide ev sahibi takım, 13. dakikada Davinson Sanchez’in attığı golle öne geçti. İkinci yarıda sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen, takımın 2. golünü kaydederek rahatlamalarını sağladı. Beşiktaş’ın tek golü ise 90+4’te Ernest Muçi’den geldi. Sonuç olarak Galatasaray, derbiden 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından şu açıklamaları yaptı: “Psikolojik anlamda bakınca 8 puan fark oluyor. Bay haftasına giriyoruz. Samsunspor ile 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 puan var. Bu galibiyeti kazanmak istiyorduk. Galatasaray, benim dönemimde çok fazla derbi kazandı. Konsantrasyonumuz ve isteğimiz farklı oluyor. Beşiktaş gibi bir rakibe çok pozisyon vermeden bitirdik. Golü uzaktan şutla yedik.”

TOTTENHAM MAÇINA HAZIRLIK

Buruk, “Orijinal bir sol bekle oynamadık. Barış daha iyi bir performans gösterdi. 4-4-2 oynayan bir takıma göre pozisyon vermedik. 2-0’dan sonra rakibe baskı yapmaya devam ettik. Kazandığımız galibiyet önemliydi. Şimdi birkaç gün dinlenip Tottenham maçına hazırlıklara başlayacağız.” dedi.

GABRİEL SARA’NIN ÖZELLİKLERİ

Galatasaray’ın teknik direktörü, “Gabriel Sara’nın ayağı çok temiz, çok iyi. Geçen sene Championship’in en çok asist yapanlarından biriydi. İyi savunma yapıyor ve takımı atağa başlatıyor. Sol ayağından yararlanıyoruz. Genç bir oyuncu olarak Brezilya Milli Takımı’na gitme hedefi var.” şeklinde konuştu.

PENALTI POZİSYONU VE HAKEM KARARLARI

Buruk, “Penaltıyla ilgili darbe var gibi gözüküyor. Icardi de darbe aldığını söyledi ama hakem bunu vermedi. VAR müdahil olmedi. Her iki takım için fauller verilmedi ya da gereksiz fauller verildi. Icardi’nin pozisyonu penaltıya yakındı.” ifadelerini kullandı.