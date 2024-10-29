“Okan Buruk: Fenerbahçe’ye 8 Puan Fark Attık”

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE GALİBİYET

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Derbide heyecan dolu anlar yaşandı. İlk golü ev sahibi ekip Davinson Sanchez, 13. dakikada kaydetti. İkinci yarıda Galatasaray’ın önemli yıldızı Victor Osimhen, takımına 2. golü getirerek rahatlamalarını sağladı. Beşiktaş, 90+4. dakikada Ernest Muçi ile tek golü buldu. Sonuç olarak, Galatasaray derbiden 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Okan Buruk’UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından değerlendirmeler yaptı. “8 puan fark oluyor” diyerek, rakipleri ile arasındaki puan durumuna dikkat çekti. “Bay haftasına giriyoruz. Samsunspor ile 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 puan var. Kazanmak istiyorduk” sözleriyle galibiyetin önemini vurguladı. Derbi tecrübesi olan bir takım olduklarını belirten Buruk, “Beşiktaş gibi bir rakibin çok pozisyon vermeden bitirdik” diyerek takımın performansını övdü.

İLERİDEKİ MAÇ HAZIRLIĞI

Buruk, oyuncularının istekli olduğunu ifade ederken, “Bu galibiyet önemli ve değerliydi. Şimdi birkaç gün dinlenip Tottenham maçı hazırlıklarına başlayacağız” açıklamasında bulundu. Oyuncuların motivasyonu ve isteği sayesinde bu galibiyeti aldıklarını vurguladı.

GABRIEL SARA’NIN PERFORMANSI

Okan Buruk, Gabriel Sara’nın yeteneklerine de değindi. “Ayağı çok iyi, çok temiz. Duran toplarda bunu görüyoruz” dedi. Sara’nın genç olmasına rağmen önemli hedefleri olduğunu belirten Buruk, “Brezilya Milli Takımı’na gitme hedefi var. O da çok önemli bir hedef” ifadelerini kullandı.

PENALTI POZİSYONU TARTIŞMALI

Maçta penaltı pozisyonu hakkında da konuşan Buruk, “Penaltımız verilmedi. Icardi darbe aldığını söyledi, hakem vermedi” dedi. VAR’ın müdahil olmadığı bu pozisyonda, “Net olarak Icardi pozisyonu var. Penaltıya yakındı” şeklinde değerlendirmede bulundu.