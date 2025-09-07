Okan Buruk, Hakan’ın Transferi Hakkında Bilgi Verdi

Okan Buruk, NOW’da katıldığı canlı yayın programında gündeme dair çeşitli açıklamalar yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü, Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transferine ilişkin de görüşlerini paylaştı.

Hakan Çalhanoğlu’NUN FEDAKARLIKLARI

Inter, Hakan için yüksek bir bonservis talep ettiğini belirten Okan Buruk, “Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık, açıklama yaptı. Son hafta yine girişim yaptık ama Inter vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler. Böyle bir girişim yaptık.” dedi. Hakan’ın Galatasaray için önemli fedakarlık yaptığını söyleyen Buruk, “İlkay, maaşından fedakarlık yaptı. Hakan da yaptı ama kulübünün çok büyük beklentisi vardı. Inter bize verse, onun yerine 40-45 harcaması gerekiyordu belki. Çok önemli bir oyuncu. Onun için operasyonu bizim için zor oldu.” şeklinde konuştu.

TRANSFERE DAİR GELECEK BEKLENTİSİ

Okan Buruk, milli oyuncunun transfer durumunda değişiklik beklemediğini vurguladı ve “Hakan Çalhanoğlu’nun olmama nedeni, transferin son günü olması ve Inter’in vermemesi oldu. Değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Yabancı hakkımız var. Gelecek oyuncu, çıkacak oyuncuya göre değişir. Şu anda yok, direkt oyuncu arayışımız yok.” ifadelerini kullandı. Özellikle transfer yapma konusunda kesin bir şey söylemeyen Buruk, “Bütün mevkilerde normalden de kalabalığız.” diyerek mevcut durum hakkında bilgi verdi.