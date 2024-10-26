okan-buruk-hastaneden-taburcu-oldu

HASTANEYE KALDIRILDI

Geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Okan Buruk, ani gelişen apandisit sorunu nedeniyle ameliyata alındı. Başarılı bir operasyon geçiren deneyimli teknik adam, bugün öğle saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

İYİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Buruk, “Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim” ifadelerini kullandı. Okan Buruk’a hastaneden çıkarken Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu eşlik etti.

DERBİDE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Okan Buruk, Süper Lig’in 10’uncu haftasında 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde de takımının başında yer alacağını aktardı. Ayrıca, Buruk’un yarın derbi öncesindeki son antrenmanda da takımının başında olması bekleniyor.