Okan Buruk: Hedefim 4 Şampiyonluk Yaşamak

GALATASARAY ŞAMPİYONLUGUNU İLAN ETTİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Bellona Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek, sezon bitiminde 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ediyor. Maç sonunda teknik direktör Okan Buruk’un yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

OKAN BURUK’UN HEDEFLERİ

Buruk, “İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah’a şükürler olsun. Hedefimiz gelecek sezon yine şampiyon olmak!” ifadelerini kullandı. Ayrıca, oyunculuk kariyerinde 4 şampiyonluk yaşadığını belirten Buruk, teknik direktör olarak da aynı başarıyı hedefliyor. “Şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak” diyerek amaçlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.