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Okan Buruk İki Futbolcunun Satışına Onay Verdi

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OKAN BURUK’UN ONAYIYLA SATIŞ YOLUNDA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başında kadroya dahil edilen iki oyuncunun satışına onay veriyor. Gelişmeler, kulüp yönetimi tarafından doğrulandı.

PERFORMANS YETERSİZLİĞİ

Sezon başında transfer edilen Ismael Jakobs ve Elias Jelert, gösterdikleri performansla beklentileri karşılayamadı. Bu nedenle, yönetim sezon sonunda Jelert’in satılmasını ve Jakobs’un 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun devre dışı kalması için Monaco ile görüşmeler yapmayı planlıyor. Okan Buruk, bu iki oyuncunun ayrılmasına itiraz etmeyecek.

TRANSFERE KONUSU OLACAK RAKAMLAR

25 yaşındaki Ismael Jakobs, Monaco’dan 1 milyon Euro’ya kiralanmış ve 8 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu ile kadroya katılmıştı. 21 yaşındaki Elias Jelert ise Kopenhag’dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Bu durumda iki oyuncunun toplam maliyeti 18 milyon Euro’yu buluyor.

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