Okan Buruk: İki Kupa Almayı Umuyoruz

MAÇ ÖNCESİ GÖRÜŞLER

63. kez gerçekleştirilen Türkiye Kupası’nın finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu kritik karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Buruk, “Kupayı kazanmak istiyoruz” diyerek sözlerine başladı. İki takımın da birbirini iyi tanıdığını belirten Buruk, “Üç gün önce karşılıklı oynadık. Bu maçta rakibimiz bir rotasyon yapmıştı. O yüzden bizden daha dinlenik olmaları mümkün, ancak son üç dört gün bizim için önemli” dedi. Buruk, Şampiyonluk hedefleri doğrultusunda, “Kupayı almak istiyoruz. Hafta sonu ligi kazanmayı da istiyoruz, ama öncelikle bu kupayı almakta kararlıyız” diye ekledi. Trabzonspor’a duyduğu saygıyı ifade ederken, “Rakibimizin gücünü biliyoruz” diyerek kendi oyunlarını en iyi şekilde oynamayı ve kupayı kazanmayı hedeflediklerini sıraladı.

HAZIRLIKLAR VE BEKLENTİLER

Buruk, basın toplantısında hazırlıkları tamamladıklarını ve artık maçı beklediklerini vurguladı. “Amacımız kazanmaktır. Bazı oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Burada oyuncuların son durumunu yarın göreceğiz” diyerek takımın hazır olması gerektiğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Galatasaray’ın tam kadro olduğunu ve bu kadroyu etkin şekilde kullanacaklarını belirtti.

MAÇ HİKAYESİ VE KAZANMA HEDEFİ

Buruk, maçın hikayesinin farklı olacağını dile getirirken, “Bu hafta iki kupa kazanabiliriz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz” dedi. Karşılarındaki takımı “çok mücadeleci bir takım” olarak nitelendiren Buruk, “Futbol dışında bir durumun konuşulmadığı güzel bir final izletiriz inşallah” ifadelerini kullandı. Psikolojik durumları hakkında, “İki takım da aynı enerji ve duyguyla sahada olacak. Yeterince dinlendik, psikolojik olarak iyi durumdayız” sözlerini kullandı.

OYUN KALİTESİNE DİKKAT

Son olarak, Buruk, Fatih Tekke’nin takımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. “Fatih Tekke’nin takımları hep oynayan takımlardır. Akan oyundaki değişimden bahsedildi, oyun kalitesine dikkat etmemiz gerekiyor” dedi. Kendi oyuncularının da performanslarından memnun olduğunu belirterek, “İyi oynuyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz” diye ifade etti.