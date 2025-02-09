Okan Buruk: “Karar Anlık Ve Masum Değil”

OKAN BURUK’UN DEĞERLENDİRMELERİ

Süper Lig’de Adana Demirspor’un sahadan çekilmesi sonucunda ertelenen maçla ilgili Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, “Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış, tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almak istemiyorum” sözleriyle durumu değerlendirdi.

ADANA DEMİRSPOR’U TEŞEKKÜRÜ

Buruk, Adana Demirspor takımını da tebrik ederek, “Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı” dedi. Ayrıca, seyirci desteğine de dikkat çekerek, “Seyircileri, ‘Biz hiç vazgeçmedik’ pankartı açmıştı” ifadesini kullandı.

PENALTI DEĞERLENDIRMESİ

Okan Buruk, maçın önemli bir noktasına da değinerek, “Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakındı” diyerek düşüncelerini dile getirdi. Bu sözler, maçın sonucuna ve hakem kararlarına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.