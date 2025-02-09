More
Spor

Okan Buruk: “Karar Anlık Ve Masum Değil”

okan-buruk-karar-anlik-ve-masum-degil

OKAN BURUK’UN DEĞERLENDİRMELERİ

Süper Lig’de Adana Demirspor’un sahadan çekilmesi sonucunda ertelenen maçla ilgili Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, “Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış, tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almak istemiyorum” sözleriyle durumu değerlendirdi.

ADANA DEMİRSPOR’U TEŞEKKÜRÜ

Buruk, Adana Demirspor takımını da tebrik ederek, “Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı” dedi. Ayrıca, seyirci desteğine de dikkat çekerek, “Seyircileri, ‘Biz hiç vazgeçmedik’ pankartı açmıştı” ifadesini kullandı.

PENALTI DEĞERLENDIRMESİ

Okan Buruk, maçın önemli bir noktasına da değinerek, “Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakındı” diyerek düşüncelerini dile getirdi. Bu sözler, maçın sonucuna ve hakem kararlarına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

ÖNEMLİ

Manşet

Adana Demirspor’un Alacağı Ceza Nedir?

Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray karşısında maçın 33. dakikasında oyundan çekildi. Ekip, alacağı ceza hakkında belirsizlik yaşıyor.
Manşet

Galatasaray’dan Adana Kararına Paylaşım Geldi!

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a karşı sahadan çekildi. Bu durum sonrası sarı-kırmızılı kulüpten ilgi çekici bir açıklama yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.