Okan Buruk, Mourinho’ya Benzer Bir Hareket Yaptı

GALATASARAY’DA OLAY YARATAN HAREKET

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk’tan dikkat çekici bir hareket geldi. Sarı – kırmızılıların deneyimli hocası, karşılaşmanın bitimine az bir süre kala yayıncı kuruluş kamerasının önüne dizüstü bilgisayarını bıraktı. Buruk’un bıraktığı bilgisayarda “The Real One” yazısı ile birlikte 5 yıldız sembolü dikkat çekti. Tecrübeli hocanın bu durumu, sosyal medyada geniş yankı buldu.

MOYRINHO’NUN ÖRNEĞİ

Öte yandan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Süper Lig’in 7. haftasında, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının sonunda dizüstü bilgisayarını yayıncı kuruluş kamerasının önüne koymuştu. “The Special One” olarak bilinen Portekizli teknik adam, maçta yaşanan tartışmalı bir pozisyon sonrası hakem kararını eleştirmek amacıyla bu eylemi yaptığını açıklamıştı. Bu durum, ligde iki teknik direktörün de benzer bir şekilde seslerini duyurmak istemesi açısından dikkat çekti.