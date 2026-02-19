Okan Buruk’tan Mourinho’ya Rekabet Dolu Açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı sonrasında İngiltere’deki Talk Sport’un canlı yayınına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

TARİHİ BİR GECE

Okan Buruk, Juventus karşılaşmasını değerlendirirken, “Galatasaray için, oyuncularım için ve benim için tarihi bir geceydi. Ben de futbolcuyken İtalya’da, Inter için oynamıştım. Düşman gibi değildik ama Juventus ile Inter arasında her zaman bir rekabet vardı. Dün gece Juventus’u 5-2 yendik. İlk yarı 2-1 gerideydik ama ikinci yarının skoru 4-0 oldu bizim için. Muhteşem bir sonuç oldu ilk maç için. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir hikaye, bambaşka bir seviye. Bu seviyenin takımı olan Juventus’a karşı kazandık. Türk futbolu adına harika bir gece oldu.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İÇİN BİR HAYALDİ

Osimhen transferinin Galatasaray için hayal olduğunu belirten Buruk, “Victor Osimhen, muhteşem bir futbolcu. Bence tam bir takım oyuncusu; skoru için oynamayan bir oyuncu. Gollerini atıyor, asistlerini yapıyor, ön alanda sürekli baskı yapıyor. Tam bir takım oyuncusu. Harika bir karakteri var. Onu Napoli’den transfer edebilmek, Galatasaray için bir hayaldi. Onun için 75 milyon Euro ödedik, bu Türk futbolunda rekor bir ücretti. Tüm paramızı onun için harcadık.” şeklinde konuştu.

MOURINHO EN İYİLERDEN BİRİ

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Mourinho hakkında da değerlendirmelerde bulunan deneyimli hoca, “Bir Fenerbahçe maçından sonra Mourinho bana dokunmuştu, biraz gergindi. Mourinho tarzı budur, çok agresiftir. O özel biridir biliyorsunuz, dün gece de kırmızı kart gördüğünü izledim. Bu onun stili. Çok büyük bir teknik direktör. Eskisi gibi aynı seviyede değil ama dünya futbolunun hala en iyi teknik direktörlerinden biri. Ona saygı duyuyorum, sadece ona değil tüm meslektaşlarıma saygı duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

