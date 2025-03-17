Okan Buruk’tan Şampiyonluk Açıklaması

TEKNİK HEYET VE YÖNETİM BASINLA BULUŞTU

Galatasaray, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik heyet ve yönetim ile basının bir araya geldiği bir toplantı gerçekleştirdi. Bu etkinlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu.

TOP ARTIK BİZİM ELİMİZDE

Buruk, “Yemek salonumuz güzel, odamız güzel, her şey var. Artık top bizde” diyerek, yeni tesislerin sağladığı imkanlardan bahsetti.

FLORYA’NIN MANEVİ GÜCÜ

Teknik direktör Okan Buruk, Florya’daki çalışma ortamının çok özel olduğunu vurguladı. “Florya’nın havası her zaman bambaşka. Oranın manevi bir gücü vardı. Ama bunu biz buraya taşıdık. İnşallah bundan sonra da burada güzel günler yaşar, kutlamaları burada yaparız” dedi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI OLACAK MI?

Okan Buruk’a, şampiyonluk kutlamasının Florya’da mı, yoksa Kemerburgaz’da mı gerçekleştirileceği soruldu. Buruk, “Onu Florya’da yaparız inşallah. Yolumuz uzun. Çok önemli 9 maçımız var. Burada çok iyi hazırlanacağız” yanıtını verdi.

ANTRANMAN İMKÂNLARI ÖNEMLİDİR

Zeminlerin ve fitness alanlarının kalitesine de dikkat çeken Buruk, “Zeminler çok güzel. Çok fark ediyor. Antrenman kalitesini çok değiştirdi. Çok önemliydi. Emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Kolay gibi gözüküyor ama bu çok önemli bir şey. Bunu kazandıran başkan ve yönetim kurulumuz Galatasaray için çok önemli bir hizmette bulundu. Buranın değerini bilmemiz lazım. Oyuncularla birlikte bunun değerini bileceğiz” şeklinde konuştu.