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Spor

Okan Buruk’tan Transfer Konusunda Açıklama

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GALATASARAY MAÇINI KAZANMAK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları Hollanda temsilcisi Ajax ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, normal sezonu ilk 8’de bitirerek başarılı bir sonuç almak istediklerini belirtti. Basın toplantısında konuşan Buruk, önemli bir maç oynayacaklarını vurguladı. Toplantıya Belçikalı futbolcu Dries Mertens de eşlik etti.

TAMAMEN KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

Çok kritik bir mücadeleye çıkacaklarını aktaran Buruk, “Kazandığımız takdirde gruptan çıkma şansımız yüzde 99’lara geliyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi liglerinde ikinci sıradalar. Avrupa Ligi’nde son üç maçlarını kaybettiler. Oyun ve futbolcu kalitesi olan bir takım. Avrupa’nın en değerli kulüplerinden birine karşı oynamak bizim için çok önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.” şeklinde sözlerine devam etti.

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