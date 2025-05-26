Okan Buruk Transferleri Değerlendirdi

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Süper Lig’de şampiyonluğunu duyuran ve Yenikapı’da düzenlenen kutlama ile kupasına kavuşan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, canlı yayında konuşmalar yaptı. Buruk, şampiyonluğun yanı sıra transfer, kadro yapılanması ve Victor Osimhen transferine dair düşüncelerini paylaştı. Ayrıca, Dries Mertens ve Fernando Muslera’nın takımdan ayrılacağını ifade etti.

AVRUPA’DA DAHA İLERİ GİDEBİLİRDİK

Sezonla ilgili öz eleştiride bulunarak Avrupa kupalarında daha ileri gidebileceklerini dile getiren Okan Buruk, “Şu var hep içimde…. Avrupa… Son düzlükteki performansla, Avrupa Ligi’ne girseydik en büyük adaylardan biri olabilirdik. Tottenham’ın kazanması da… Bizim yendiğimiz takım aldı, gurur duyuyorsunuz kendinizle. Onları inanılmaz zor duruma düşürdük. Bir yandan üzülüyorsunuz, biz de olabilirdik. En önemli eleştirilerden biri Avrupa’da daha ileri gidebilirdik.” şeklinde konuştu.

KUPA KUTLAMASI VE ATMOSFERİ

Galatasaray’ın 25. şampiyonluğuna ulaşarak 5. yıldız takıldığını vurgulayan Buruk, “Kupayı hep stadyumda alıyorduk. Bu kez Yenikapı’da aldık ve bir ilke imza attık. Federasyona teşekkür etmek istiyorum. Kupayı bize orada teslim etti. Muhteşem bir atmosfer vardı. İnanılmaz bir kalabalıktı. Ayakta bekleyen, yağmurun altında bekleyenler vardı. Galatasaray’a olan sevginin, tutkunun ne demek olduğunu gösterdiler.” ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Okan Buruk, transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Şampiyonlar Ligi için önemli bir kadro kurmamız gerekiyor. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi zor olacak.” dedi. Galatasaray’ın kadrosunu daha iyi yapmak için çaba göstereceklerini söyleyen Buruk, “Bu sene daha iyi kadro yapacağız.” ifadesini kullandı.

AYRILIKLAR VE YENİ TRANSFERLER

Muslera ve Mertens gibi değerli oyuncuların takımdan ayrılacağını söyleyen Buruk, “Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek. Mertens ve Muslera örnek insanlar. Ayrılık olabiliyor.” dedi.

OSIMHEN TRANSFERİ ÜZERİNE

Osimhen’in Galatasaray’a transfer sürecinden de bahseden Buruk, “Osimhen’in geliş sürecinde insanlar inanmadı. Ben de ilk konuştuğumuzda ona ‘Gerçekten, kesinlikle geliyor musun?’ demiştim.” dedi. Buruk, Osimhen’in Galatasaray’da oynamaya ikna edilmesi konusunda olumlu bir atmosferin olduğunu vurguladı.