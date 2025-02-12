Okan Buruk’un Az Alkmaar Maçı Açıklamaları

GALATASARAY’IN HAZIRLIKLARI

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edeceği Az Alkmaar maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Sarı – kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ile oyuncu Barış Alper Yılmaz, organizasyona katılan isimler oldu. Okan Buruk, maç hakkındaki düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Oyun içinde rakibimizin neleri iyi yaptığını daha önce de takip etmiştik. Onlar da bizi iyi tanıyor. Oyuncularıma güveniyorum. Önemli eksiklerimiz var ama başlayacak ve devam edecek oyunculara güveniyorum.”