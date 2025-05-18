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Okan Buruk’un Bilgisayarı Dikkat Çekti!

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GALATASARAY’DA OLAY RÜZGARI

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğu ilan eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’tan dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların deneyimli hocası, karşılaşmanın sona ermesine az bir zaman kala yayıncı kuruluş kamerasının önüne dizüstü bilgisayarını bıraktı. Buruk’un unutulmaz hareketinde bilgisayarın üzerinde “The Real One” yazılı 5 yıldızlı bir görüntü yer aldı. Bu hareket, sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı ve gündeme oturdu.

JOSE MOURINHO’DAN BENZER BİR HAREKET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig’in 7. haftasında oynadıkları ve 2-0 galip geldikleri Antalyaspor maçının ardından dizüstü bilgisayarını yayıncı kuruluş kamerasının önüne koymuştu. “The Special One” lakabıyla tanınan Portekizli coach, maç sırasında yaşanan tartışmalı bir pozisyon sonrası hakem kararlarını eleştirmek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtmişti.

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