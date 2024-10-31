Okan Buruk’un Gözünden Ayrılacak İsimler!

GALATASARAY’DA DEĞİŞİM RÜZGARLARI

2024-25 sezonuna güçlü bir başlangıç yapan Galatasaray’da oyuncu rollerinin netleşmesiyle birlikte ayrılacak isimler de belirginleşiyor. Geçen sezonun şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan bazı futbolcuların takımdan ayrılması gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk’un güvendiği kadroyu şekillendirmeye devam ediyor.

AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLUYOR

Takımda belirginleşen pozisyonlar sonrası ayrılacak oyuncular yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Geçen sezonun başında yedek olmasına isyan eden Victor Nelsson, bu sezon beklenmedik bir şekilde daha fazla kenarda kalmak zorunda kalıyor. Son 3 lig maçını tribünden izleyen Danimarkalı savunmacı, ligde sadece 2 maçta 90 dakika süre aldı. 26 yaşındaki futbolcu, 10 haftadan 5’inde sahada yer aldı, bu süreçte yalnızca 220 dakika forma giyebildi. Devam eden sezonda, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’nın arkasında kalmış gibi görünen Nelsson’un, sezon sonunda transfer isteme ihtimalinin olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray’ın son haftalardaki formuna rağmen bazı oyuncuların kişisel performansındaki düşüşler öne çıkıyor. Bu isimlerden en dikkat çekici olanı Kerem Demirbay. Beşiktaş karşılaşmasında oyuna girdikten sonra yaptığı pas hataları ve savunmada yaşadığı aksaklıklarla dikkat çeken tecrübeli orta saha oyuncusunun, formayı geri almasının zor olduğu gözlemleniyor. Galatasaray, hem devre arasında hem de yaz transfer döneminde önemli takviyeler yapma planları içinde bulunuyor ve Demirbay’ın durumu göz önüne alındığında, onunla yolların ayrılması yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.