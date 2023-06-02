Okan Buruk’a yeni sözleşme

Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalandı.

Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, 4 yıl daha sarı-kırmızılılarda kalacak. Yönetim, şampiyon hocaya ödenecek rakamı da belirledi.

spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından tarihindeki 23. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılılar büyük bir sevinç yaşadı.

Ligde bu sezon ezeli rakipleriyle zorlu bir rekabete giren Aslan, mutlu sona ulaşan taraf olurken yönetim de harekete geçti.

Galatasaray’da bir yandan transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da teknik direktör Okan Buruk konusunda flaş bir adım atılıyor.

Galatasaray’a sezon başında gelirken hiçbir şart sunmayan ve bir senelik kontrata imza atan Okan Buruk’la yeni sözleşme yolda.

Sabah’ta yer alan habere göre Başkan Dursun Özbek, çok memnun olduğu genç hoca ile yeni anlaşma imzalama kararı aldı.

Maaşına yüzde yüz zam!

49 yaşındaki ismin kontratında yer alan ve tek taraflı olan 1 senelik opsiyon maddesi yerine, başarılı teknik adamla 4 yıllık bir mukavele yapılacak. Buruk’un 20 milyon TL olan ücreti 40 milyon TL’ye çıkarılacak.

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında 2.39 maç başı puan ortalaması yakaladı.