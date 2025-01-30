Okay Köksal, Kızının Durumunu Güncelledi

AZRA’NIN TALİHSİZ KAZASI ÜZERİNE AÇIKLAMA

Survivor 2019’daki performansıyla tanınan milli güreşçi Okay Köksal’ın 15 yaşındaki kızı Azra, geçtiğimiz aralık ayında yüksekten düşerek yaralanmıştı. Köksal, sosyal medya üzerinden kızının sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri takipçileriyle paylaştı.

İYİLEŞME SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER

Okay Köksal, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: “Sevgili dostlar, Kızım Belinay Azra’nın yaşadığı talihsiz kazadan bu yana herhangi bir paylaşım yapmadık. Bu süreçte, önceliğimiz onun iyileşme sürecine odaklanmak ve olayın hassasiyetine saygı göstermekti. Şükürler olsun ki, Belinay Azra tedavi sürecinin en zorlu aşamalarını geride bıraktı ve şimdi doktorlarımızın yönlendirdiği tedavi planına sabır ve kararlılıkla devam ediyor.”

Köksal, kızının güçlü duruşunun kendilerine umut verdiğini ve takipçilerinden gelen duaların moral kaynağı olduğunu belirtti. “Onun güçlü duruşu bize umut verirken, sizlerden gelen dualar ve destekler bu süreçte moral kaynağımız oldu. Her zaman yanımızda olduğunuz ve güzel dileklerinizle bizlere güç verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın.” diyerek, destek için teşekkür etti.