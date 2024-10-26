Oktar’ın Mal Varlığı Hazine’ye Geçti

MÜFREDATI SONLANDIRAN TEMYİZ İNCELEMESİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasındaki temyiz incelemesini Temmuz ayında tamamladı. Mahkeme, Adnan Oktar’a suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar, cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onayladı. Ayrıca, Oktar’ın örgüt üyelerinin kullandığı 61 lüks otomobil ve 17 lüks villa, devletin hazinesine devredildi. Bunun dışında, örgütün milyon dolarlar değerinde nakit bulundurması da kamuoyunun dikkatini çekti.

MAL VARLIKLARI HAZİNEYE DEVREDİLDİ

Olayların ardından Oktar’ın kurduğu suç örgütünün mal varlıklarının hazineye devrinin tamamlandığı açıklandı. Mahkemenin, örgütün en az 2 milyar lira değerinde olduğu düşünülen malvarlığını devlete aktarması sağlandı. Adnan Oktar örgütüne dair yürütülen soruşturma daha da derinleşti. Mahkeme sorgusundaki ifadesinde aylık 3 bin 500 lira geliri olduğunu iddia eden Oktar’ın, “1 milyar dolarlık mal varlığı olduğu” da ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Oktar’ın toplam servetinin 200 milyon dolar olduğu vurgulandı.