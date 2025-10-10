Öktem Cinayetinde 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Öktem cinayeti soruşturmasında yeni gelişmeler kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte, avukat Öktem’in Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafikte beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış durumda.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüphelilerin ifadeleri alınacak. 6 Ekim günü otomobiliyle İstanbul’da trafikte bekleyen avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı. Olay yeri incelemelerinde çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silahlara ait boş kovan tespit edilmişti. Yapılan araştırmalarda, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 şüpheli ile kaçmalarına yardım eden bir kişi yakalanmış, 2 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu ortaya çıkmıştı.

OTOPSİ RAPORUNDA KRİTİK SONUÇ

Olaydan sonra yakalanan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen aramalarda 2 kalaşnikof ve 2 tabanca gibi silahlar ele geçirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir” ifadesine yer verilmişti. Devam eden soruşturma sürecinde, suikast ile irtibatlı olduğu düşünülen 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda ise Öktem’in kafa bölgesine ve vücudunun farklı yerlerine isabet eden yaralanmaların ayrı ayrı öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti.

AÇIKLAMADA İFADE EDİLDİ

Raporda, “Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiştir” ifadelerine yer verildi. Soruşturma süreci titizlikle devam ediyor.