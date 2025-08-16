Okul Alışverişinde Fiyatlar Yükseliyor

EĞİTİM YILI YAKLAŞIYOR

Yeni eğitim dönemi 8 Eylül’de başlayacakken, birinci sınıfa başlayacak öğrenciler 1 Eylül’de ders başı yapacak. Okulların açılmasına bir aydan kısa bir süre kalmasıyla birlikte, velilerin alışveriş temposu hızlanıyor. E-ticaret altyapı sağlayıcılarının verilerine göre, Ağustos ayının başında yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla göre yüzde 45’lik bir artış gözlemleniyor.

Çanta kategorisinde Temmuz’a göre ciro yüzde 83’lük bir artış gösterdi. Kırtasiye ürünlerinde ise bu artış yüzde 60 olarak kaydedildi. Kitap grubundaki artış ise yüzde 25 ile sınırlı kalıyor. Geçen yıl ortalama sepet tutarı 517 lira iken, bu yıl bu rakam 750 lira seviyesine çıktı.

ZAM UYARISI VE ALIŞVERİŞ PLANI

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlı alışveriş yapmaya yöneldiklerini ifade etti. Çetinaslan, “Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” diyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde okula dönüş alışverişinin daha da hızlanacağına dikkat çekiyor. Ancak alışverişi erteleyen velilere, fiyatların daha da yükselebileceği konusunda uyarılar yapılıyor.