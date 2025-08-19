Okul Servisleri İçin Yeni Düzenleme

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde important değişiklikler yapıldı ve bu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemede, yönetmeliğin dayanağını oluşturan kanun ve kararnamelere eklemeler yapıldı.

OKUL TANIMI GENİŞLETİLDİ

Yönetmelikte okul tanımı genişletildi. Artık kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri de bu tanıma dahildir. Ayrıca, öğrenci tanımına eklenerek okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki resmi ve özel kurumlar da kapsama alındı.

KAMERASIZ ARAÇLARA KAYIT YAPTIRMAYIN

Yapılan önemli değişikliklerden biri, okul servis araçlarına kamera zorunluluğunu getirmesidir. Tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış ve teknik şartlara uygun iç ve dış kameralar ile kayıt cihazları araçlarda bulundurulacak.

FİYAT TARİFELERİNDE YENİ DÜZENLEME

Fiyat tarifelerinde de önemli bir hüküm getirildi. Büyükşehirlerde 5216 sayılı Kanun, diğer illerde ise 5393 sayılı Kanun hükümleri esas alınacak. Ayrıca, birlikte taşıma hizmeti yapan gerçek ve tüzel kişilerin en az üçte bir oranında araçlarını kendi adlarına tescil ettirmesi zorunlu hale geldi.

SÜRÜCÜLERE KOLAYLIK GETİRİLDİ

Servis şoförlerinin sürücü belgeleriyle ilgili yeni düzenleme, onların yaşamını kolaylaştırıyor. D sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise en fazla 3 yılı gerekli süreden sayılacak. Yeni yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.