okul-servislerine-zam-geliyor

YENİ EĞİTİM YILI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım devam ediyor. Kitap, defter, kalem, okul forması gibi birçok ihtiyaç kaleminde fiyatlar yeniden belirleniyor. 8 Eylül’de başlayacak 2025-26 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul servislerine de zam gelmesi öngörülüyor. İstanbul’da devlet okullarında şu an uygulanmakta olan en kısa mesafe ücreti 2605 lira. Servisçilerin ise yüzde 50 oranında zam talep ettiği belirtiliyor.

ÜCRETLERDE ÖNEMLİ ARTIM OLACAK

İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, eğer yüzde elli zam talepleri kabul edilirse, yeni ücretin 3800 – 3900 lira olacağını ifade etti. Sınar, “Bunu günlüğe vurursak 140 lira, 150 lira gibi olur. Bizim sürekli kullandığımız kaskoya yüzde 30-40, akaryakıta yüzde yirmi zam geldi. Dolayısıyla güvenli bir hizmet verebilmek için biz de bu artışı uygun gördük,” dedi. Ayrıca, İstanbul Servisçiler Esnaf Odası’nın zam talebi kabul edilirse, en uzak mesafe okul servisi ücreti de 6100 liradan 9150 liraya yükselecek. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servislerde ise yüzde 35 oranında rehber personel ücreti ekleniyor.

ÖZEL OKULLAR FARKLI UYGULAMALARDA BULUNUYOR

Açıklanan tarifeye özel okulların uyması gerekirken, daha yüksek fiyatlar sundukları dikkat çekiyor. Günhan Sınar, “Onlar ‘özel hizmet veriyoruz’ diyerek ekstra bedel alıyorlar. Hep arada o tur şirketleri yüksek paralar kazanıyor,” şeklinde konuştu. Danıştay kararı doğrultusunda fiyatların tüm şehirlerde belediyeler tarafından belirlendiği belirtiliyor. Ankara’da da geçtiğimiz hafta okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Türkiye’deki okul servislerinin yaklaşık yarısının faaliyette olduğu İstanbul’da, yeni tarifenin yakın zamanda duyurulması bekleniyor.