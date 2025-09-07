Okul Yılı “Orman Yangınları” Temasıyla Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temalı ilk dersle yarın başlıyor. Yeni dönemde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu yıl açılması planlananlarla birlikte ülke genelinde toplam 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya gelecek. Kademeli olarak başlatılan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” öğretim programları, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıfları, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6 ile ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10’uncu sınıflarda uygulanacak. Okul öncesine başlayanlar ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri yapıldı. Ortaokula geçecek olan öğrenciler için ise bu hafta okula uyum rehberlik çalışmaları düzenlenecek.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİ PLANI

Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanıyor. İlk ders “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla gerçekleştirilecek. Okullarda doğa sevgisinin geliştirilmesi, “yeşil vatan”ın koruma bilincinin artırılması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması ve ağaç dikimi gibi aktivitelerin yıl boyunca sürdürülmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan “Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü” çerçevesinde, okulların ilk gününde “Her Çocuk Bir Fidan” temalı kısa film gösterimi yapılacak ve tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.

ÜCRETSİZ DERS KİTAPLARI

Bu yıl 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı, Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Okullarda forma zorunluluğu yeniden getirildi. Öğrenciler, belirlenen okul formasını 4 yıl boyunca giyecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Atatürk Haftası’nın ara tatile denk gelmesi dolayısıyla Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik etkinlikler, bir önceki hafta öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticileri ve velilerin katılımıyla yapılacak. Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026’da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart’ta başlayıp 20 Mart’ta sona erecek.