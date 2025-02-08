More
Gündem

Okulda Eğitimin Başlandığı İddiası Yalanlandı

okulda-egitimin-baslandigi-iddiasi-yalanlandi

AÇIKLAMADAN YAPILAN DUYURU

DMM’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bazı basın ve sosyal medya platformlarında “güçlendirme yapılacağı gerekçesiyle ilk dönem boşaltılan İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu’nda eğitime başlandığına” dair haberlerin yayımlandığı belirtildi. Bu iddianın manipülasyon içerdiği vurgulanan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

OKULUN DURUMU VE İNCELEMELER

“İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu, A ve B bloklarından oluşuyor. A blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına dahil edilmiş ve depreme dayanıklı hale getirilmiş. Öte yandan, B blok ise yine İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmış.”

ÖNEMLİ

Manşet

Fenerbahçe Beko, Uzatmada Bursa’da Galip Geldi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında normal süresi 88-88 berabere biten maçta Bursaspor Yörsan'ı 98-97 yenerek galip geldi.
Gündem

Okumak İçin Mücadele Veriyoruz

Okuma tercihlerim arasında dünya klasiklerinin dışında farklı eserler de var. Emeğe saygı duyuyor; kitapları, belirlenen fiyatla alarak eşit şartlarda ulaşmayı istiyorum.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.