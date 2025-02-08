Okulda Eğitimin Başlandığı İddiası Yalanlandı

AÇIKLAMADAN YAPILAN DUYURU

DMM’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bazı basın ve sosyal medya platformlarında “güçlendirme yapılacağı gerekçesiyle ilk dönem boşaltılan İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu’nda eğitime başlandığına” dair haberlerin yayımlandığı belirtildi. Bu iddianın manipülasyon içerdiği vurgulanan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

OKULUN DURUMU VE İNCELEMELER

“İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu, A ve B bloklarından oluşuyor. A blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına dahil edilmiş ve depreme dayanıklı hale getirilmiş. Öte yandan, B blok ise yine İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmış.”