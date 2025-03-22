Öldürülen Kadının Damadı Gözaltına Alındı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GÜNDEME GELİŞİMİ

12 Mart akşam saatlerinde Çorum’un Kargı ilçesinde bulunan Akkise köyünde, 80 yaşındaki Eşref Kış, teravih namazı için camiye gitmişti. Namazın ardından evine dönen Eşref Kış, evinden yükselen dumanları fark etti. Hızla içeri giren Eşref Kış, burada eşi Hatice Kış’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu hemen yetkililere bildirdi.

İLK İNCELEME VE BULGULAR

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk incelemelerde, 77 yaşındaki Hatice Kış’ın 8 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği ve cesedinin ateşe verildiği belirlendi. Ayrıca araştırmalar neticesinde eve giren şüphelilerin, Hatice Kış’ın kolundaki 3 altın bileziği ile evde bulunan altınların bulunduğu keseyi alarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ

Kargı Cumhuriyet Savcılığı ve Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, Hatice Kış’ın kızıyla dini nikahlı olan M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan ifadesinde, şüpheli suçu itiraf etti ve evden aldığı altınları gömdüğünü belirterek, jandarma ekiplerine yerini gösterdi.