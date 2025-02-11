Öldürülen Müdür Vekili İçin Dava Açıldı

DAVA AÇILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili 31 yaşındaki Samet Güdük, belediyedeki makamında tabancayla 45 yaşındaki Mikail Güvenir tarafından öldürüldü. Bu olayın ardından Güvenir hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVUNMA AÇIKLAMASI

Sanık Mikail Güvenir, iddianamedeki ifadesinde, Güdük’ü tarla kiralama meselesinden dolayı istemeden öldürdüğünü belirterek, “Samet’e dönüp ‘hakkım haram olsun’ dedim ve belimde bulunan silahı çıkararak 2-3 el ateş ettim. Samet’i öldürmek için belediyeye gitmedim. Ateş ederken de amacım kendisini korkutmaktı” dedi.

OLAYIN DETAYLARI

Mikail Güvenir, 12 Şubat 2024 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yeni binasında Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük’e 3 el ateş ederek onu öldürdü. Olaydan sonra belediyeden çıkarken Güvenir, belediye çalışanları Ümit Kaya, Gökhan Sakar, Cemil Sayın ve Hasan Ciniviz’i tehdit ettikten sonra kaçtı. Daha sonra polise teslim olup tutuklanan Güvenir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.