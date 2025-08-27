Ole Gunnar Solskjaer: Kanat Sıkıntısı Var

TEKNİK DİREKTÖR SOLSKJAER’DEN TRANSFER AÇIKLAMALARI

Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Norveçli teknik adam, son dönemdeki transferlere ve yeni katılan oyuncuların yaşlarına ve kalitelerine dikkat çekti. Özellikle kanat transferinin gerekliliğini vurgulayan Solskjaer, takımın ihtiyaçlarına yönelik düşüncelerini aktardı. “Kanat oyuncusu sıkıntımız var” diyen hoca, bu konudaki endişelerini dile getirdi.

KANAT BÖLGELERİNDEKİ SIKINTILAR VE OYUNCU PROFİLLERİ

Solskjaer, kanat pozisyonlarında yaşanan zorluklardan bahsederek, takımın istenilen düzeye ulaşabilmesi için sabırsızlandığını ifade etti. “Biraz modifikasyonla, farklı bir şeyleri değiştirmekle alakalı. Buna bazen oyuncular karar veriyor” şeklinde konuşan teknik direktör, oynanan formasyonların ve sistemlerin sürekli değişiklik gösterebileceğini belirtti. “Kanat oyuncusu sıkıntımız var. Joao ve Rafa’yı daha merkeze aldım, önlerinde Tammy vardı” dedi.

KALİTELİ OYUNCULAR İÇİN SABIR GEREKİYOR

Solskjaer, transfer politikasıyla ilgili olarak başkanları ve scout departmanlarının yeni oyuncular yönündeki çabalarına değindi. “Kariyeri hem iyi hem devamında iyi işler yapacak oyuncular getirmeye çalışıyoruz” sözleriyle oyuncu seçimlerinin önemine dikkat çekti. “Zaman alıyor böyle şeyler. Kaliteli oyuncular için sabır gerekiyor. Bekliyoruz ki doğru ve kaliteli oyuncuları getirelim” diyerek, takımın geleceği için sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.

FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ BİR TAKIM KURMA HEDEFİ

Solskjaer, ayrıca yeni kuracakları takımın fiziksel durumuna dair bakış açısını da paylaştı. “El Bilal 23 yaşında, Orkun 25 yaşında. Yaş ortalamamızdan memnunum” diyerek, genç oyuncuların takımda yer almasının önemine değindi. “Rakibinden fiziksel olarak daha iyi olan bir takım inşa etmek istiyoruz” ifadesini kullanan teknik adam, bu sezon için büyük bir mücadele ruhu geliştirdiklerinin altını çizdi. “Ancak, şu an daha önemli olan şey yarınki maç” diyerek, odaklarının hemen önlerindeki mücadele olduğunu belirtti.